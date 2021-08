Instagram, Abraham 'rivive' il 4-0 alla Salernitana: "Ieri sera..." (VIDEO)

Dopo traversa e palo con Fiorentina e Trabzonspor, ieri per Tammy Abraham è arrivato il primo gol con la maglia della Roma nella bella vittoria per 4-0 in casa della Salernitana. L'attaccante inglese, poi, ha ripercorso la serata di ieri su Instagram con un video (poi rimosso) che raccoglie le azioni che l'hanno visto protagonista, la rete e l'esultanza, acclamato dai tifosi giallorossi: "About last night".