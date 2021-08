Instagram, Abraham: "Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio insieme, forza Roma" (FOTO)

Dopo esser arrivato nella capitale il giorno di Ferragosto e da ieri ufficialmente il nuovo numero 9 della Roma, Tammy Abraham ha inviato un messaggio all'ambiente giallorosso tramite Instagram: "Grazie per il mio benvenuto a Roma. Non vedo l’ora di vedervi ragazzi! E iniziare questo nuovo viaggio insieme! FORZA ROMA!!!!". L'attaccante inglese si è trasferito in giallorosso dal Chelsea per 40 milioni di euro più bonus.