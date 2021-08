Dopo la fine dell'accordo con Nike, al via il primo anno di partnership tra Roma e New Balance con il marchio di Boston che firma per la prima stagione il kit giallorosso. New Balance, oggi, ha anche presentato gli scarpini Furon v6+ brandizzati AS Roma, pubblicando una serie di scatti su Instagram.

Gli scarpini sono rossi con una stampa astratta nella parte posteriore e i marchi, NB davanti e il Lupetto sulla linguetta, dorati. Dorata, sul retro, è anche la scritta AS Roma.