Zenit: in gol Azmoun nel debutto. L'account inglese dei russi: "Mourinho, ignoralo" (FOTO)

Da ieri sera il nome di Azmoun è tornato d'attualità per il mercato della Roma, con i report giornalistici che lo vorrebbero come l'obiettivo prescelto da Mourinho per l'attacco giallorosso. Oggi lo Zenit ha fatto il suo debutto in campionato e la prima rete stagionale è stata siglata proprio dall'iraniano, con un tifoso inglese che non ha perso tempo nel retwittare la notizia e aggiungere: "Mourinho, prendilo". Immediata, però, è arrivata la risposta da parte dell'account in lingua inglese dello Zenit che ha scritto: "Mourinho, ignoralo".