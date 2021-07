VIDEO - Mourinho 'contro' Fortnite: "I calciatori stanno svegli tutta la notte per giocarci..."

In un video ripostato sui social della Roma che riporta uno dei primi momenti davanti alle telecamere di Mourinho dopo l'annuncio come nuovo allenatore giallorosso, il tecnico portoghese mostra scarso apprezzamento (si fa per dire...) verso il popolare gioco 'Fortnite': "Un incubo...i calciatori stanno svegli tutta la notte a giocare a questa caz*ata. E il giorno dopo magari c’è la partita...".

The boss gives a few opinions ? pic.twitter.com/h0QOIZAYBx — AS Roma English (@ASRomaEN) July 30, 2021