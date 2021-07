"Dedicata a Spina", è il messaggio che accompagna il video pubblicato su Instagram dal ct dell'Italia Roberto Mancini dopo la vittoria sul Belgio, che consente alla Nazionale di disputare la semifinale di Euro 2020. Gli azzurri, in aereo di ritorno da Monaco, hanno intonato cori per il giallorosso Leonardo Spinazzola dopo il grave infortunio subìto ieri in campo.