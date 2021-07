VIDEO - Instagram: Mourinho con la felpa New Balance nel video di presentazione della Roma

Il primo spoiler sul materiale tecnico della prossima stagione è arrivato in occasione dell'arrivo di José Mourinho. Ed è lo Special One il primo 'testimonial' d'eccezione della New Balance, che dalla prossima stagione sarà lo sponsor tecnico dei giallorossi. Nelle immagini del video di presentazione pubblicato sul profilo Instagram del club giallorosso spunta anche la felpa da allenamento grigia che farà parte dei kit ufficiali. Non è passato inosservato inoltre il logo della New Balance presente sul tabellone pubblicitario esposto sulla terrazza di Trigoria quando Mourinho ha salutato i tifosi per la prima volta.