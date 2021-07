VIDEO - Il tifo di Mourinho, Sacramento e Nuno Santos per...Fonseca, judoka portoghese bronzo olimpico

Dopo la calda, e non solo per motivi climatici, amichevole di ieri sera col Porto, terminata 1-1, questa mattina la Roma gode di un momento di relax che Mourinho e il suo staff hanno sfruttato per tifare il loro connazionale...Fonseca.

No, l'ex allenatore della Roma non c'entra nulla, come facile ipotizzare, ma Fonseca è Jorge, judoka di oltre 100 kg che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. E al momento decisivo, lo Special One, ripreso nel video assieme a Joao Sacramento e Nuno Santos, esplodono di gioia.