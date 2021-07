Twitter, Villar si prepara alla nuova stagione con Mourinho: "Pronti" (FOTO)

La Roma prosegue il suo lavoro tra le mura di Trigoria agli ordini del nuovo allenatore José Mourinho. Il tecnico portoghese ha iniziato a lavorare con i giocatori da lui selezionati dalla giornata di ieri, e oggi i giallorossi hanno svolto una doppia seduta per tornare il prima possibile in condizione in vista dell'inizio della stagione. Tra i giocatori della Roma che non vedono l'ora di cominciare c'è Gonzalo Villar, che su Twitter ha pubblicato una sua foto a colloquio con lo Special One con la frase "Pronti per il 2021/2022".