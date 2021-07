Arrivano i complimenti anche di Gonzalo Villar all'Italia per aver raggiunto la finale di Euro 2020 battendo la Spagna ai rigori in semifinale a Wembley. "Orgoglioso della Spagna, complimenti ragazzi (dell'Italia, ndr)", è il commento del centrocampista spagnolo della Roma affidato ai social.

Orgulloso ❤️?? Complimenti ragazzi ?? ? @Vivo_Azzurro — Gonzalo Villar (@Gonzalo14villar) July 6, 2021