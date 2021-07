Non si fanno attendere gli auguri della Roma a Nicolò Zaniolo per i suoi 22 anni. Il club ha voluto festeggiare il gioiellino classe '99 pubblicando sul proprio profilo Twitter un video in cui figurano tutti i migliori momenti dell'ex Inter con la maglia giallorossa. "Oggi Zaniolo compie 22 anni! Tanti auguri Nicolò!", il commento della Roma.