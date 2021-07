Twitter, la Roma annuncia il cambio numero per Villar. Lo spagnolo prenderà l'8 (VIDEO)

La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, rende noto che Gonzola Villar cambierà numero in vista della prossima stagione. Lo spagnolo infatti, come qualcuno aveva notato durante le precedenti amichevoli disputate dalla squadra di José Mourinho, indosserà la maglia numero 8. Il club giallorosso ha postato un suo video con la nuova maglia accompagnato dalla frase: "Nuova stagione, nuovo numero per Villar".