Twitter, la carica di Ibanez per l'amichevole contro il Debreceni: "Avanti lupi" (VIDEO)

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 19 sul campo del Frosinone per la sua quarta amichevole estiva. Dopo i successi arrivati contro Montecatini, Ternana e Triestina i giallorossi allenati da José Mourinho si preparano ad affrontare gli ungheresi del Debreceni. Per caricarsi in vista della partita il difensore della Roma Roger Ibanez ha postato sul proprio profilo Twitter un video accompagnato dalla frase "Avanti lupi".