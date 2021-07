Twitter, Italiano trasformato in "Special One" sui social: fotomontaggio con vespa e sciarpa viola per il nuovo tecnico (FOTO)

Alla prima giornata di campionato la Roma di Mourinho riceverà la Fiorentina di Italiano, entrambe con nuovi tecnici al timone. Ma la società viola non sembra patire la differenza di caratura tra i due allenatori, anzi: sui social del club toscano è comparsa un fotomontaggio di Vincenzo Italiano in sella ad una vespa, con sciarpa al collo viola, facendo inevitabilmente il verso al murales comparso a Roma nei giorni dell'arrivo dello Special One portoghese.