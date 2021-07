Social, Ibanez: "Daje Roma!". Villar: "Siamo tornati" (FOTO)

La Roma nella giornata di oggi è scesa in campo per disputare la prima partita amichevole in vista della prossima. I giallorossi, agli ordini di mister Mourinho, hanno disputato una gara a Trigoria contro il Montecatini, dove si sono imposti per 10-0. Al termine della gara Roger Ibanez, difensore centrale della Roma, ha postato sul proprio profilo Instagram una fotografia con la frase: "Contento di essere tornato in campo. Daje Roma!".

Contento di essere tornato in campo.

DAJE Roma! ?? pic.twitter.com/k2ITAE9ny3 — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) July 15, 2021

Anche Gonzalo Villar ha postato sul proprio profilo Instagram una foto della gara di questo pomeriggio, accompagnata dalla frase "Siamo tornati".

Anche Chris Smalling ha postato una fotografia della gara di oggi attraverso il proprio profilo Twitter, in cui ha scritto: "Avanti il prossimo!".

Riccardo Calafiori, terzino sinistro della Roma, ha postato una fotografia sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase "Primo test stagionale" e due cuori giallorossi.