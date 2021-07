Instagram: Zaniolo posa con la tuta di Dolce&Gabbana (FOTO)

Non solo campo per Nicolò Zaniolo: il giallorosso, dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio, scalpita per tornare a giocare e intanto posa per Dolce&Gabbana. Il classe '99 ha pubblicato su Instagram due scatti mentre indossa due diverse tipologie di tuta della nota casa di alta moda, al suo fianco anche il numero della sua maglia, 22.