Instagram, Zaniolo festeggia il rientro in campo: "Che bella giornata!" (FOTO)

La Roma dilaga contro il Montecatini in amichevole e José Mourinho ritrova in mezzo al campo la presenza di Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso torna a disputare una gara con i compagni dopo il brutto infortunio che lo aveva tenuto fuori dal campo per tutta la passata stagione. Per festeggiare il rientro in campo, il gol su rigore e la fascia da capitano indossata Zaniolo ha postato una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase "Che bella giornata!" e da due cuori giallorossi.