Instagram, Zaniolo agli azzurri: "Unici". Mancini: "Complimenti a tutti". Messaggi anche di Kumbulla e Mkhitaryan (FOTO)

Esclusi dalla lista degli azzurri che hanno partecipato e vinto Euro 2020, chi per scelta di Roberto Mancini e chi per infortunio, anche i giallorossi Nicolò Zaniolo, Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini hanno festeggiato via social con gli azzurri. "Campioni! Unici!!!", ha scritto Nicolò Zaniolo. "Campioni d'Europa", il messaggio del 7 romanista, mentre il difensore ha aggiunto: "Complimenti a tutti. Forza Italia".

Pensieri anche dai giallorossi Max Kumbulla ("Grande Italia") e Mkhitaryan (Complimenti all'Italia").