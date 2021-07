Instagram, Zalewski: "Continuiamo su questa strada! Sempre forza Roma" (FOTO)

La Roma si impone ancora una volta durante questo pre campionato in un'amichevole. I giallorossi agli ordini di José Mourinho hanno infatti espugnato lo stadio della Triestina per 1-0 grazie a un gol del giovane Zalewski. Al termine del match per festeggiare la sua marcatura è proprio il giallorosso a postare una fotografia sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase: "Continuiamo su questa strada! Sempre forza Roma".