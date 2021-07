Prima volta al fianco di Mourinho con i tifosi della Roma al seguito. Joao Sacramento torna sui social a commentare la prova della Roma di ieri con il Debrecen, che chiude la prima parte della prepararazione alla prossima stagione. «Prima volta con i tifosi, la preparazione continua», ha scritto il vice dello Special One su Instagram. Oggi inizierà la settimana di preparazione in Portogallo per i giallorossi.