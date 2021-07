Instagram, Rui Patricio: "Primo giorno" (FOTO)

La Roma prosegue la preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione. Nella giornata di oggi si è aggregato per la prima volta ai compagni di squadra Rui Patricio, il nuovo estremo difensore giallorosso arrivato dal Wolverhampton. Per festeggiare il suo esordio al centro sportivo Fulvio Bernardini il portiere portoghese ha postato alcuni scatti dell'allenamento su Instagram, accompagnati dalla frase: "Primo giorno".