Instagram, Pau Lopez saluta la Roma: "Un onore ed un piacere difendere questa porta. Ora capisco perché questo club è così speciale"

Da qualche giorno è ufficialmente un giocatore del Marsiglia, ma sul proprio profilo Instagram Pau Lopez ha voluto salutare la Roma con un lungo messaggio. Le sue parole:

"Cari romanisti, come sapete la prossima stagione sarò in prestito all’OM. Ho trascorso due stagioni intense in questo magnifico club, dove ho potuto difendere la porta della Roma: la verità è che è stato un onore e un piacere. Vorrei ringraziare per l'amore e il sostegno ricevuti dai miei compagni di squadra, dal club e dai tifosi. Ora capisco perché questo club è così speciale. Grazie mille e buona fortuna per la nuova stagione che sta iniziando"