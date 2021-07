Instagram, Mourinho: "Domani inizia una nuova settimana in Portogallo" (FOTO)

"No need gloves! Last training in Italy, tomorrow starts a new week in Portugal" ("Non servono guanti! Ultimo allenamento in Italia, domani inizia una nuova settimana in Portogallo"), con questo messaggio su Instagram José Mourinho archivia la prima parte del ritiro della Roma, chiusa con la vittoria per 5-2 contro il Debrecen a Frosinone. I giallorossi domani partiranno per il Portogallo. Ad accompagnare il pensiero anche uno scatto dello Special One nel corso della gara al "Benito Stirpe".