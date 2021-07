Instagram, Mourinho al Porto e al suo presidente: "Grazie per l'amichevole e per lo splendido regalo"

Si chiude 1-1 l'amichevole tra Porto e Roma, con i giallorossi che lasciano intravedere buone cose a circa 3 settimane dall'inizio del campionato. Ci tiene a ringraziare il club portoghese Josè Mourinho, che prima del fischio d'inizio ha ricevuto un riconoscimento speciale per i suoi successi ottenuti proprio quando allenava i Dragoes. "Grazie mille, presidente, per il bellissimo regalo, e grazie al Porto per la grande sessione d'allenamento. Un test contro una squadra che inizia il campionato l'8 agosto, per una che comincerà il 22 è molto importante. Habemus squadra - prosegue lo Special One -. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi".