Instagram, Mirante saluta i tifosi: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia. Grazie Roma" (FOTO)

Antonio Mirante, portiere che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma, non è stato rinnovato dal club giallorosso e ha lasciato la Capitale. L'estremo difensore giallorosso saluta così i tifosi attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, dove ha postato una fotografia accompagnata dalla frase: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia. Scoprirne in prima persona l’amore viscerale dei suoi tifosi è stato un privilegio. Grazie Roma".