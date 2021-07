Mourinho si gode la vespa regalata da Ryan Friedkin. La Roma commenta: "Quando la vita imita l'arte" (FOTO)

La Roma, attraverso un posto sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha postato la fotografia di José Mourinho, il nuovo tecnico della Roma, a bordo di una vespa per il centro sportivo di Trigoria. Lo Special One ha voluto ricreare l'immagine del murales apparso in città dopo il suo annuncio. Il club giallorosso ha scritto: "Quando la vita imita l'arte".

José Mourinho si diverte in queste giornate a Trigoria, come mostrato nella giornata di oggi sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower mentre gira per il centro sportivo con una vespa. Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Jacopo Aliprandi, la due ruote sarebbe un regalo personale di Ryan Friedkin che ha voluto rivivere il murales creato nella Capitale dopo l'annuncio dello Special One.