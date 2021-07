Resoconto social del primo giorno di ritiro in Portogallo per Marash Kumbulla, che ha voluto aggiornare i tifosi sul proprio stato d'animo. Il difensore della Roma ha postato 2 scatti che lo immortalano nel corso dell'allenamento di ieri, commentandoli così: "Portogallo Day 1: inizia la seconda parte della nostra preparazione! C’è molto lavoro da fare ma siamo carichi e motivati a dare il nostro massimo in tutti gli allenamenti".

