Instagram, Kumbulla: "Mai fermarsi. Preparazione anche in piscina" (FOTO)

La Roma, dopo la vittoria arrivata ieri pomeriggio in casa della Triestina nella terza uscita estiva, ha goduto di una giornata di riposo concessa da José Mourinho. Non tutti i giocatori giallorossi però hanno scelto di riposarsi, come Marash Kumbulla che attraverso il proprio profilo Instagram ha postato una sua foto in piscina accompagnata dalla frase: "Mai fermarsi: preparazione anche in piscina".