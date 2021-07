Instagram, Kumbulla e Reynolds si allenano a Trigoria: "Tornati a lavorare e carichi come non mai" (FOTO)

La Roma si prepara a iniziare la sua nuova stagione sotto la gestione di José Mourinho. Alcuni giallorossi però hanno già fatto ritorno nella Capitale, e nella giornata di oggi si sono recati a Trigoria per iniziare a svolgere i primi allenamenti. Tra questi ci sono anche Marash Kumbulla e Bryan Reynolds. Il centrale difensivo ha postato una fotografia sul proprio profilo Instagram insieme al terzino accompagnata dalla foto: "Tornati a lavorare e carichi come non mai".