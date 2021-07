Instagram, Kluivert si presenta al Nizza: "Pronto per questa nuova sfida" (FOTO)

Justin Kluivert è ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza. L'olandese, dopo un anno in prestito al Lipsia, si trasferisce dunque in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto. E l'olandese su Instagram ha voluto mandare un messaggio alla sua nuova squadra: "Fantastico essere qui, pronto per questa nuova sfida"