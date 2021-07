Instagram, João Sacramento scopre Roma insieme a Mourinho: "Primo giorno libero dopo una dura settimana di lavoro!" (FOTO)

La Roma si gode il primo giorno libero dopo l'inizio della preparazione per la prossima stagione. I giocatori si godono delle ore di relax, mentre lo staff e José Mourinho hanno deciso di regalarsi una giornata in giro per Roma, come è possibile notare da una fotografia postata su Instagram dal vice allenatore dello Special One, João Sacramento. La fotografia è stata accompagnata dalla frase: "Primo giorno libero dopo una dura settimana di lavoro! Tempo di scoprire questa bella città di Roma".