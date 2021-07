Instagram, gli inglesi firmano la petizione per rigiocare la finale. Florenzi: "Intanto prendo posto..." (FOTO)

Il successo agli Europei dell'Italia ha lasciato il segno nell'Inghilterra, al punto che oltremanica sono partite petizioni per rigiocare la finale persa ai rigori contro gli azzurri. E Alessandro Florenzi, in un post su Instagram, non si è lasciato sfuggire l'occasione per un po' di sfottò: "...quindi stanno firmando in tanti per rigiocare...intanto io prendo già posto!!!", ha scritto l'esterno di proprietà della Roma pubblicando una foto davanti l'Altare della Patria a Piazza Venezia.