Instagram, El Shaarawy a Trigoria: "Si riparte" (FOTO)

La Roma si prepara a scendere in campo nella giornata di domani pomeriggio per svolgere il primo allenamento della nuova stagione. A dirigerlo sarà ovviamente José Mourinho, il tecnico che i Friedkin hanno scelto per il prossimo anno. Per questo motivo da ieri a Trigoria hanno iniziato a rientrare i giocatori per svolgere alcuni test medici e i tamponi. Tra questi c'è anche Stephan El Shaarawy che, come mostrato sul proprio profilo Instagram con una foto dal centro sportivo giallorosso, non vede l'ora di iniziare. La foto è accompagnata dalla frase "Si riparte".