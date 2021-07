Instagram, doppia seduta a Trigoria e poi...criosauna per El Shaarawy (FOTO)

Roma agli ordini di Mourinho: i giallorossi si sono ritrovati oggi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per una doppia seduta di allenamento. A seguire criosauna per Stephan El Shaarawy, come ha mostrato su Instagram: consiste in un trattamento che prevede l'esposizione del corpo ad una nube di azoto vaporizzato a temperature inferiori ai -100°C, per la durata di qualche minuto.