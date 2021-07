Instagram, contratto da professionista per Missori: "Grazie alla Roma" (FOTO)

Gioia anche per il classe 2004 Filippo Missori che ha firmato il contratto da professionista con la Roma. "Dopo aver passato tanti anni in questa magnifica società posso annunciare di aver firmato il mio contratto da professionista...ringrazio la Roma per la fiducia che verrà sicuramente ripagata, la mia famiglia che mi è stata sempre vicino e il mio agente Paolo Figura", ha scritto l'esterno su Instagram.