Il compito di Nuno Santos non era semplice, chiamato a sostituire il preparatore dei portieri Savorani che godeva di molta stima nell'ambiente. Il collaboratore di Mourinho, su Instagram, ha postato una foto insieme ai 3 portieri con cui sta lavorando: Rui Patricio, Fuzato e Pietro Boer. Questo il pensiero di Nuno Santos allegato al post: "Sono un allenatore fortunato a lavorare con un grandissimo come Rui, un talento come Daniel e un ragazzo come Pietro. Per la Roma lavoriamo ogni giorno".