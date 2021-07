FOTO e VIDEO - Instagram, Mourinho tra l'affetto dei tifosi: "Fantastici, daje Roma"

José Mourinho tra l'affetto dei tifosi giallorossi. Presente a Trieste per l'amichevole con la Triestina in programma alle 19.30 allo stadio Nereo Rocco, lo Special One ha condiviso su Instagram un video che lo ritrae mentre lascia l'albergo per salire poi sul pullman della Roma. "One more training session, this time in the beautiful city of Trieste. Amazing supporters. Daje Roma" "(Un'altra amichevole, questa volta nella bellissima città di Trieste. Tifosi fantastici", scrive il portoghese sommerso dal calore dei romanisti presenti all'esterno dell'hotel.