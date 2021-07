Dzeko, vaccino contro il Covid: "Pronto per nuove vittorie" (FOTO)

Edin Dzeko si è vaccinato e da ambasciatore Unicef della Bosnia è stato protagonista di un tweet pro vaccini in cui è ripreso nel momento della puntura. "Vaccinato contro il COVID-19 e pronto per nuove vittorie. Per me, per chi amo, per te", questo il messaggio dell'attaccante giallorosso.

Ambasador UNICEF BiH @EdDzeko kaže: Vakcinisan protiv COVID-19 i spreman za nove pobjede. Zbog sebe, zbog onih koje volim, zbog vas. #VakcineDjeluju #ZbogOnihKojeVoliš pic.twitter.com/JANwJRyt9Y — UNICEF BiH (@UNICEFBiH) July 8, 2021