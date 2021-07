Calciomercato, Icardi allontana la voci: "Questa stagione, la prossima e quella dopo, mai stati dubbi. Forza Psg" (FOTO)

Spesso accostato alla Roma, Mauro Icardi chiarisce in prima persona il suo futuro: secondo quanto fa sapere tramite una storia su Instagram, mentre indossa la maglia del club francese, l'argentino resterà in Ligue 1. "Questa stagione, la prossima e la prossima ancora! Non ci sono mai stati dubbi! Forza Psg", è il messaggio dell'ex attaccante dell'Inter.