As Roma-DigitalBits: in 40 minuti vendute maglie e anelli il cui ricavato andrà a Roma Cares

Sono bastati praticamente 40 minuti per far comparire la scritta "Sold Out" sugli store online che coinvolgevano la Roma e il nuovo 'Main Sponsor' DigitalBits nella loro prima iniziativa insieme. Venivano messe in vendita, infatti, le maglie utilizzate dai calciatori nell'amichevole col Montecatini, la prima a riportare la scritta del nuovo sponsor sulla casacca New Balance, anch'essa al debutto, oltre a 25 anelli commemorativi. L'intero ricavato sarà devoluto nelle casse di Roma Cares.

ALL JERSEYS HAVE BEEN SOLD OUT ?? pic.twitter.com/v2qBW3yStu — DigitalBits (XDB) (@DigitalBitsOrg) July 29, 2021