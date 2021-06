Twitter, la Roma ricorda la festa al Circo Massimo per la vittoria del terzo scudetto (VIDEO)

Nell'anno del ventennale del terzo scudetto vinto dalla Roma, la società giallorossa attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha postato un video della festa organizzata per l'occasione al Circo Massimo. Nel centro di Roma il 24 giugno del 2001 i tifosi romanisti si radunavano per omaggiare la squadra di Capello che aveva trionfato nel massimo campionato italiano imponendosi nell'ultima giornata di Serie A sul Parma per 3-1 grazie alle reti di Totti, Montella e Batistuta.