Bryan Reynolds è arrivato alla Roma nello scorso mercato di gennaio per 6,75 milioni raccogliendo 5 presenze in Serie A, per un totale di 284 minuti. Oggi il terzino destro americano compie 20 anni e il club giallorosso su Twitter ha pubblicato un video per festeggiare la ricorrenza del classe 2001.

? Oggi Bryan Reynolds compie 20 anni! ? Tanti auguri! ?#ASRoma pic.twitter.com/AO0tCKZn4l — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2021