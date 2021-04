In scena alle 18.00 Torino-Roma allo stadio Olimpico Grande Torino, gara valida per la 31a giornata di campionato. La Roma, all'uscita dall'albergo per dirigersi allo stadio, è stata accolta dall'abbraccio di alcuni sostenitori giallorossi presenti all'esterno dell'hotel. Edin Dzeko, come mostrato dal club con un video su Twitter, si è concesso ad autografi e foto prima di salire sul pullman.