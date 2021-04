Twitter, Veretout dopo Sassuolo-Roma: «Delusi dal risultato ma lotteremo fino alla fine»

Il suo ritorno in campo è stata forse l'unica buona notizia arrivata ieri dallo scialbo pareggio del Mapei Stadium. Jordan Veretout è tornato in campo dopo un mese di assenza. Smaltito il problema muscolare, il centrocampista francese è pronto a dare il suo contributo per un finale di stagione in cui la Roma, alla luce del risultato di ieri, non può più sbagliare nulla. "Siamo delusi dal risultato - scrive Veretout su Twitter a proposito del 2-2 con il Sassuolo - ma lotteremo fino alla fine"