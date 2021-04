Dopo esser stato decisivo nel match di andata, Roger Ibanez è già carico anche in vista del match di ritorno tra Roma e Ajax. Il brasiliano, infatti, ha scritto su twitter: "Come state, Roma twitter". Prontamente è arrivata la risposta di un tifoso: "Già con la testa a giovedì", e la risposta del difensore non si è fatta attendere: "Anche io"

