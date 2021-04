La Roma, attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha postato un video per ricordare il derby vinto dai giallorossi l'11 aprile 1999. In quell'occasione nella stracittadina la Roma si impose per 3-1, grazie alla doppietta di Delvecchio e al gol di Francesco Totti che per festeggiare sfoggiò la maglia con scritto "Vi ho purgato ancora".