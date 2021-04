Compleanno in casa giallorosso con 61 candeline oggi per Rudi Voeller, indimenticabile "tedesco volante" che vestì la maglia della Roma a cavallo tra gli anni '80 e '90. Nato ad Hanau nel 1960, l'attaccante oltre a segnare 68 reti in 198 presenze, si è anche seduto sulla panchina della Roma per una breve parentesi durata 5 giornate nel 2004.