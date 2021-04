Twitter, gli auguri della Roma a Borja Mayoral per i suoi 24 anni (VIDEO)

Compleanno in casa Roma con Borja Mayoral che festeggia 24 anni nella giornata di oggi. Un video pubblicato sui social network dal club giallorosso ricorda la ricorrenza per l'attaccante spagnolo arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto, 15 milioni nel prossimo mercato, 20 nel 2022, dal Real Madrid. Finora, Mayoral ha messo a segno 13 reti in 34 presenze tra campionato, Europa League e coppa Italia.

Messaggio di auguri su Twitter anche da parte di Roger Ibanez: "Tanti auguri Borja Mayoral", insieme ad una foto che li vede esultare insieme.