Twitter, Fazio e Bruno Peres sfidano ai fornelli la coppia Santon-Spinazzola (VIDEO)

Sfida ai fornelli in casa Roma: Spinazzola e Santon hanno sfidato Fazio e Peres a colpi di gricia. I giallorossi, sotto gli occhi di giudice e chef , si sono dati da fare, ma solo una coppia ha vinto la sfida: quella dei due terzini, Santon e Spinazzola. Non particolarmente d'accordo sulla decisione dei giudici Bruno Peres, che nel momento in cui il team avversario ha amalgamato la pasta con il condimento, ha fatto notare che qualche spaghetto è finito fuori dalla padella.