Twitter, Antony punta alla rimonta dell'Ajax: "Crederci sempre, mollare mai" (FOTO)

Dopo la sconfitta per 1-2 contro la Roma di ieri, non si darà certo per vinto l'Ajax di ten Hag. Gli olandesi puntano a perfezionare la rimonta nel match di ritorno dell'Olimpico, in programma il prossimo 15 aprile. Lo testimonia anche un tweet pubblicato da Antony, esterno offensivo brasiliano in forza ai lancieri, che ha così manifestato tutta la sua voglia di qualificarsi in semifinale di Europa League: "Ancora 90 minuti... Crederci sempre, mollare mai!! Forza Ajax!!".